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Чтобы выбрать эксперта, нужно перейти на страницу заказа. Затем, нажмите на кнопку «Выбрать исполнителя» и перейдите к оплате. При выборе исполнителя обращайте внимание на его отзывы и рейтинг.
Если вдруг выполненная экспертом работа не соответствует требованиям заказа, то ее можно отправить на доработку. Чтобы это сделать, нужно зайти на страницу заказа и нажать на кнопку «Отправить на доработку». Затем необходимо добавить замечания в комментарии к ставке или в личные сообщения исполнителю.
В течение этого срока вы можете отправить заказ на доработку. Эксперт со своей стороны обязан исправить замечания, если изначально задание не изменилось. Гарантийный срок равен 365 дней с того момента, как готовая работа была скачена.
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